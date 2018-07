Siesta sul materasso buttato per strada: Sampierdarena come le favelas

“Questo è abbandono della città!” Si lamentano gli utenti Fb del gruppo “Genova contro il degrado..” che oggi pomeriggio hanno ripreso l’immagine pubblicata dai “colleghi” del gruppo Facebook “I Sampierdarenesi”.

Le foto, diventate virali sul web, sono state scattate in via Cantore, ossia nel salotto buono del quartiere del ponente genovese, che sembra sia diventato come una “favela” sudamericana.

Tuttavia, il degrado non riguarda solo via Cantore. Un’altra utente Fb ha riferito: “Oggi in pieno centro di Genova (via xx – portici accademia – Moody ect) ho visto tantissimi rasta ubriachi con cani al seguito (poveri cani)”.

Bufera e polemiche sul social network.

I Sampierdarenesi-Facebook