Ritenta l’estorsione ai professionisti di via Belgrano ad Imperia, ma viene arrestato

Una vicenda giudiziaria che sembra non concludersi mai quella di Ventura, indagato per danneggiamento seguito da incendio, in concorso con la sua compagna che gli aveva fatto da palo e tentata estorsione continuata, che aveva appiccato il fuoco ad un portone di via Belgrano ove le vittime hanno uno studio professionale, dopo averle precedentemente più volte minacciate.

La caccia all’uomo aveva condotto gli agenti a Genova, ove il predetto si era “rifugiato”; da lì l’applicazione di una misura cautelare meno afflittiva di quella in carcere, ritenuta sufficiente da G.I.P. genovese ma non da quello imperiese, successivamente interpellato perché territorialmente competente.

Neanche 10 giorni fa infatti il soggetto era stato tradotto in carcere, proprio in esecuzione del provvedimento del Giudice di Imperia.

Dopo l’interrogatorio di garanzia, però, lo stesso G.I.P. aveva accolto la richiesta della difesa di concedere all’arrestato l’obbligo di dimora in un comune dell’entroterra genovese, sottoponendolo anche all’obbligo di firma giornaliero.

Tuttavia questa misura si è rivelata del tutto inadeguata a far si che l’arrestato si astenesse dal continuare a perseguitare le sue vittime, dal momento che ha continuato ad avanzare telefonicamente le sue richieste estorsive con toni minatori.

Considerati questi nuovi elementi, il Giudice imperiese non ha potuto far altro che aggravare la misura cautelare e disporre che il Ventura fosse nuovamente condotto in carcere.

I poliziotti della Squadra Mobile imperiese hanno eseguito la disposizione dell’Autorità Giudiziaria, rintracciando l’uomo nel comprensorio del comune in cui si trovava ed associandolo al carcere genovese di Marassi, dove, probabilmente, questa volta resterà a lungo.