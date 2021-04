“Anche oggi, nella domenica di Pasqua, c’è chi non si ferma.

Grazie a chi lotta in prima linea contro il coronavirus, dentro e fuori dagli ospedali, a chi lavora senza sosta per la nostra sicurezza, per la nostra salute e per mandare avanti il Paese, rinunciando a trascorrere la giornata di festa con la propria famiglia.

Non vi ringrazieremo mai abbastanza”.

Lo ha dichiarato oggi pomeriggio su fb il governatore ligure Giovanni Toti.