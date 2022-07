Siccità e crisi idrica, raccomandazioni del Comune di Chiavari

Sindaco Messuti: per un uso responsabile

“É necessario evitare sprechi e utilizzare in modo responsabile l’acqua. L’assenza di precipitazioni significative e l’aumento dei consumi legati al periodo estivo ci obbligano a mettere in pratica comportamenti consapevoli e di prevenzione per evitare l’evoluzione della crisi idrica.

Ad oggi le falde dei pozzi posti nel bacino idrico del fiume Entella presentano abbassamenti consistenti, ma non allarmanti” lo afferma il sindaco Federico Messuti dopo un colloquio telefonico con i vertici di Iren Spa.

“L’invito che rivolgo alla cittadinanza è di limitare i consumi non potabili dell’acqua, per un utilizzo più sostenibile, parsimonioso ed efficace. Limitarsi ad uso alimentare ed igienico-sanitario – prosegue il primo cittadino Messuti – Continueremo a monitorare la situazione, ci riaggiorneremo tra una decina di giorni per capire se attuare misure opportune”.