Sestri Levante, tentata rapina in farmacia: arrestato 32enne di Casarza Ligure

Intorno alle 22 di ieri a Sestri Levante i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai militari della Stazione di Casarza Ligure, hanno arrestato per tentata rapina un 32enne residente a Casarza Ligure poiché poco prima in via Sara si recava all’interno della Farmacia “Saverio Porta” pretendendo, con tono minaccioso, che la farmacista gli consegnasse tutto il denaro in cassa.

Tuttavia, la vittima della rapina è riuscita a lanciare l’allarme al 112, mettendo in fuga il malfattore.

L’immediato intervento dei carabinieri ha quindi consentito di rintracciare ed arrestare il 32enne nell’adiacente via Lungofiume, in evidente stato di alterazione psicofisica.