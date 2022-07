Sestri Levante, tante attività a fine luglio a Palazzo Fascie

La collaborazione con la Confraternita di Santa Caterina del Comune di Sestri Levante e di Mediaterraneo Servizi, tramite il MuSel, il Museo Archeologico e della Città, prosegue a pieno ritmo proponendo per martedì 26 luglio l’escursione ai ruderi della chiesa di Sant’Anna sul promontorio omonimo tra Sestri Levante e Cavi di Lavagna.

Martedì 26 luglio si partirà alle ore 18 da Palazzo Fascie, in Corso Colombo 50, per “Ritorno a Sant’Anna … al tramonto”, per poi raggiungere prima la chiesa di San Pietro in Vincoli, sede della Confraternita cui un tempo era pertinente l’antico edificio di culto sul promontorio, conoscere quindi la storia di Sant’Anna, e infine proseguire a piedi lungo il percorso dei “ponti della Valle del Fico” e la “direttissima” che è verosimilmente la via forse già medievale se non addirittura romana e preromana, scoprendo paesaggi e panorami meravigliosi su tutto il Golfo del Tigullio. L’escursione si svolgerà in un orario non più troppo proibitivo, anche se ovviamente ogni variazione del percorso sarà effettuata a giudizio insindacabile dell’organizzazione in base alle condizioni meteo-climatiche della giornata stessa.

“Ritorno a Sant’Anna … al tramonto” è iniziativa a partecipazione gratuita, ma nel rispetto delle norme anti-contagio si prevede la prenotazione obbligatoria al numero 0185 478 530 oppure scrivendo un email a info@musel.it.

Giovedì 28 luglio alle ore 21 è invece prevista la visita guidata (a pagamento) “Storia racchiusa tra le due baie”, organizzata da Cooperativa Archeologia nell’ambito delle iniziative del progetto “EnjoyGenova”, assieme al Museo, replica di un’iniziativa di successo già svolta a inizio 2020, ma ora cambia veste e porta a scoprire “il museo fuori dal museo” con una passeggiata nel centro storico di Sestri per ripercorrerne la storia e nel contempo ammirare il patrimonio storico-artistico e archeologico della nostra cittadina. Per questa visita guidata occorre prenotarsi chiamando il numero 335 1278679 oppure scrivendo a enjoygenova@archeologia.it

Gli eventi di Palazzo Fascie proseguiranno poi il 29 luglio alle ore 21 con la presentazione del libro del “Sahara” di Enrico Scafidi, presso la Biblioteca del mare di Riva Trigoso, in occasione Mercatino dei libri usati dell’Associazione A.Bi.Ci.