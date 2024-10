Sestri Levante, premiazione concorso nazionale O Leûdo

A Sestri Levante premiazione degli alunni e dei “Nonni dell’Anno”

Si è conclusa Sabato 5 Ottobre 2024, presso l’Hotel Due Mari, la 36^ edizione (12^ nazionale) del Concorso di Poesia e Narrativa per le Scuole, che si richiama alla Festa nazionale dei Nonni. La cerimonia, iniziata con saluti del Presidente Vinicio Raso, è stata condotta da Enrico Canale insieme con l’ amico Maurizio “Miro” Gatti. Elenchiamo di seguito i finalisti:

– Scuola Primaria di Zuccarello (Sv)

1) Ludovica e Vittoria Manfredi Airoldi – Classe 5a

2) Gabriele Ferri – Classe 5a

3) pari merito – Alexandros Aslanidis – Classe 4a

3) pari merito – Ayman El Yazidi – Classe 4a

3) pari merito – Anastasia Palea – Classe 5a

4) William Colombelli Bolis – Classe 5a

– Scuola Primaria di Lumarzo – ICS Cicagna (Ge)

– Pluriclasse Scuola Primaria di Isolona – ICS Cicagna (Ge)

– Scuola Media “Giovanni Descalzo” – Sestri Levante (Ge)

Classe 1 D

1) Sara Bertolone

2) Nico Angelini

3) Antonio Daneri

Classe 2 D

1) Christian Diminguwa Waduge

2) Matilde Bacigalupo

3) pari merito – Emma Delucchi

3) pari merito – Valentina Capello

4) Chiara Capello

Inoltre – in relazione ai Festeggiamenti per i cento anni della stazione di Sestri Levante (1924 / 2024) – sono

state premiate le seguenti Classi elementari di Sestri Levante:

– 3 A e 3 C / Plesso di Via Lombardia

– 2 A / Plesso del Capoluogo

per i lodevoli elaborati trasmessi dopo la loro visita al plastico ferroviario, compiuta il 10 maggio 2024. I

numerosi disegni e pensierini degli alunni sono tuttora esposti al pubblico, in una sala della stazione di Sestri

Levante.

Successivamente, è stato conferito il Premio In memoria del Prof. David Bixio al Dott. Vittorio FUSCO: “Per il significativo messaggio di altruismo e vicinanza trasmesso attraverso il proprio professionale impegno di Medico Oncologo e nell’ambito del Volontariato, costantemente dedicato alla salvaguardia della salute psico-fisica e della vita anche con l’utilizzo di speciali tecniche e contatti amichevoli.”

Il Dott. Vittorio Fusco è Dirigente Medico di Oncologia, Terapie Oncologiche Complesse ad Alta Tossicità,

presso l’Azienda Ospedaliera Nazionale “SS.Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria.

Dall’aprile 2015 organizza incontri periodici per operatori sanitari, amministrativi e volontari delle ONLUS che supportano i pazienti oncologici. Così è nato un vero e proprio progetto “Ridere per curare“ derivato dallo Yoga della Risata, disciplina creata nel 1995 dal medico indiano Madan Kataria. La speranza del Dott. Fusco è che molti operatori vogliano portare nella propria vita quotidiana i primi esercizi-base, per il proprio benessere, e che facciano conoscere lo Yoga della Risata ai loro pazienti e alle persone cui vogliono bene: familiari, amici, colleghi.

Ed ecco le sintetiche biografie dei nostri tre “Nonni speciali”/2024, molto noti non solamente a livello nazionale, ai quali l’Associazione culturale “O Leûdo” ha consegnato attestati e targhe con dediche personalizzate: Eraldo PIZZO, Recco. Iconico esempio educativo, ha insegnato la correttezza, il rispetto e la competizione leale, sostenuta ad altissimo livello nel corso della sua carriera sportiva: straordinaria e senza paragoni.

Nato

a Genova, inizia a 13 anni a giocare con i ragazzini della Pro Recco. Nel 1982 lascia la Pallanuoto giocata, ma nei trenta anni precedenti vince, nuota e segna tutto il possibile: quindici scudetti con la Pro Recco, uno con il Bogliasco, il memorabile oro olimpico di Roma 1960, l’oro conquistato a Napoli, quello dei Giochi del

Mediterraneo nel 1963, l’Eurolega nel 1965. Noto con il soprannome “Il Caimano”, è uno dei più grandi pallanuotista di tutti i tempi. Forse il più grande Dott. Francesco COZZI, Genova.

Modello di prestigio, ampiamente dimostrato nel corso della sua brillante carriera di Procuratore Capo del Tribunale di Genova e, attualmente, in qualità di Difensore Civico Regionale: ruoli che richiedono elevate competenze, particolarmente per quanto attiene la salvaguardia della verità e della convivenza sociale serena e giusta. Francesco Cozzi si è occupato principalmente di reati in ambito economico e tributario, di sicurezza stradale e di criminalità organizzata, oltre che della tutela delle fasce deboli, vittime di violenza e maltrattamenti.

Ha coordinato le complesse indagini scaturite a seguito del crollo del Ponte Morandi, per fare luce su quanto accaduto e restituire verità e giustizia alle famiglie delle vittime della tragedia avvenuta il 14 Agosto 2018. Nel 2021 il Senato Accademico lo ha scelto come Garante dell’Ateneo di Genova.

Prof. Alberto MANTOVANI (Mi). Autorevole figura di meritato successo, ampiamente riconosciuta a livello internazionale per la propria attività di Ricerca svolta nell’ambito delle Scienze Biomediche.

I suoi interessi si sono focalizzati da sempre sui meccanismi di difesa immunologica, con particolare riferimento ai sistemi di difesa più primitivi (immunità innata). Il professor Mantovani ha contributo al progresso delle conoscenze in questo Settore, sia formulando nuovi paradigmi sia identificando nuove molecole e funzioni.

Per la sua attività di ricerca ha ricevuto diversi premi nazionali e internazionali. Le analisi bibliometriche lo indicano come lo scienziato italiano con più alto impatto nella letteratura scientifica internazionale.

Essere “dentro la vita” per il Prof. Mantovani significa: la ricerca e la comprensione dei meccanismi della vita, in particolare quelli della vita delle cellule del sistema immunitario, senza dimenticare mai le sofferenze e le speranze dei pazienti.

In forza al nostro Atto costitutivo, è stato infine assegnato un particolare Riconoscimento al Socio Onorario Claudio Muzio: “Per la collaborazione esperta e disinteressata, la passione e la costante disponibilità dedicate all’Associazione culturale “O Leûdo”, alla promozione della Cultura e degli antichi fondamenti

tradizionali, alla valorizzazione della Città di Sestri Levante e della sua storia”.

Rivolgiamo un sincero ringraziamento al Sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas, all’Assessore alla Cultura Maura Caleffi, all’lng, Giovanni Boitano, all’Avv. Antonio Segalerba Vice Presidente della Città Metropolitana di Genova, al nostro ex Presidente Avv. Nicola Orecchia, al Luogotenente dei Carabinieri di Sestri Levante Giovanni Di Donna, al folto pubblico e ai principali protagonisti che hanno collaborato attivamente al nostro Premio, dedicato particolarmente ai Nonni: il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R. – U.S.R. Liguria), la Regione Liguria, l’Amminstrazione Comunale di Sestri

Levante, Mediaterraneo Servizi, la Consulta ligure delle associazioni, i Presidi, gli Insegnanti e i loro lodevoli alunni.