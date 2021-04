Sestri Levante e Moneglia, false residenze per non pagare tasse: furbetti presi da GdF

False residenze a Sestri Levante e Moneglia per non pagare le tasse sulle seconde case.

Lo hanno scoperto i finanzieri della tenenza di Riva Trigoso che oggi hanno riferito di avere denunciato per falso 80 persone della Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.

Il danno stimato ammonterebbe a circa 800mila euro.

Da quanto emerso, venivano comprati appartamenti a Sestri Levante e Moneglia e poi uno dei coniugi spostava la residenza nel Comune ligure “solo per avere le agevolazioni fiscali”.

In particolare “un’aliquota Iva agevolata dal 10 al 4% (in caso di acquisto da impresa), riduzione dell’imposta di registro dal 9 al 2% (se acquisto da privati), esenzione e/o agevolazione ai fini dell’Imu, accesso al mutuo ‘prima casa’ con imposte e interessi agevolati e detrazione ai fini delle imposte dirette degli interessi passivi sul mutuo e per le spese notarili e di intermediazione, stipula di contratti per utenze (in particolare energia elettrica) per prima casa con tariffe ridotte”.

Dagli accertamenti degli investigatori della GdF è inoltre emerso che i beneficiari si staccavano dal loro precedente stato di famiglia (comprendente coniuge e figli) per dichiarare la residenza dove avevano comprato la seconda casa.

I militari hanno anche calcolato i consumi presso le abitazioni in questione, il luogo delle prestazioni sanitarie fornite, la città dove i figli frequentano le scuole, il luogo di lavoro dei coniugi e compiuto i vari sopralluoghi, accertando l’insussistenza del requisito della dimora abituale e quindi la falsità delle loro dichiarazioni sulla ‘residenza’.

L’indagine prosegue e saranno controllate anche altri proprietari di abitazioni nel Levante ligure.