Il Polo Tecnologico di Sestri Levante avviato nel 2014, è un progetto di sviluppo economico per il territorio. Il progetto nato sull’ impulso pubblico del territorio è una realtà di attrazione per le imprese di alta innovazione.

Questa nuova realtà a oggi è nel palazzo Negrotto Cambiaso e dell’ex convento dell’Annunziata in Baia del Silenzio, affidati a Mediaterraneo Servizi, società partecipata del Comune di Sestri Levante. Nonostante un anno difficile per l’economia mondiale, il Polo Tecnologico di Sestri Levante non si è fermato: è notizia di questi giorni l’ingresso di una nuova azienda, vincitrice del bando per l’assegnazione di uno spazio a palazzo Negrotto Cambiaso. La nona azienda del Polo Tecnologico di Sestri Levante sarà la costituenda start-up Tiberone srl.

«Dall’avvio di questa esperienza, l’Amministrazione si è posta l’obiettivo di dare valore agli spazi e al territorio, insediando aziende innovative e attraendo lavoro qualificato. Oggi possiamo dire di essere soddisfatti grazie anche alla rapidità con la quale il settore dell’Industria 4.0 ha risposto al progetto anche negli ultimi due anni difficili ̶ dichiara la Sindaca Valentina Ghio ̶ . Il Polo Tecnologico della Baia del Silenzio è l’ ambiente ideale per imprese ad alta innovazione per la posizione unica, di forte stimolo per la creatività; possibilità di collegarsi ad un importante tessuto di ricettività alberghiera e presenza di servizi connessi o adatti all’alta formazione».

Un laboratorio di innovazione che ha visto negli anni svilupparsi iniziative imprenditoriali, start up, aziende locali e multinazionali che hanno confermato l’ attività sul nostro territorio. Una crescita è favorita dalla disponibilità di ambienti riadattati ai bisogni delle aziende, come il collegamento con la fibra ottica della rete comunale, che ha reso la connessione veloce e stabile. L’attività delle aziende private presenti nel Polo Tecnologico si mantiene dinamica ma solida e in grado di assicurare oltre 90 posti di lavoro.

All’interno del Polo Tecnologico di Sestri Levante è presente l’alta formazione con l’Academy Industry 4.0 di sed Apta che è nata per essere un contenitore di formazione, apprendimento e condivisione di idee, in cui le persone (clienti, partner, professionisti…) possano trovare la soluzione alle esigenze produttive, attraverso strumenti efficaci per l’Industry 4.0. E’ composta da un training Center e da un demo center dove è possibile sperimentare le nuove tecnologie in modalità simulativa. La sedApta Academy è inoltre uno dei nove nodi infrastrutturali del Competence Centre Start4.0 che ha sede a Genova, ed è uno degli otto centri nazionali di competenza ad alta specializzazione su tematiche Industria 4.0, nati da un progetto del Ministero dello Sviluppo Economico di supporto strategico alle imprese per affrontare le sfide legate all’innovazione industriale.

«In questo periodo di pesante contrazione economica dovuta al Covid19, non era scontato ricevere manifestazioni di interesse per nuovi insediamenti di imprese tecnologiche – dichiara l’Amministratore di Mediaterraneo Servizi, Marcello Massucco ̶ . Abbiamo ricevuto ben tre offerte, e nelle prossime settimane cercheremo di fare un ragionamento sugli spazi del convento dell’Annunziata e di palazzo Negrotto Cambiaso, per cercare di accontentare tutte le richieste. Sono convinto che le possibilità che offrirà Next Generation EU in termini di innovazione industriale e tecnologica consentiranno di sviluppare ulteriori progetti nel Polo di Sestri Levante».

La nuova azienda che entrerà a fare parte del Polo Tecnologico di Sestri Levante è Tiberone srl che nasce come startup innovativa dall’esperienza di alcuni manager di Tiberone Technologies e Wellsite Software, aziende nate nel Regno Unito e presenti in diversi paesi europei. Tiberone Srl si focalizza su soluzioni basate su intelligenza artificiale, con l’obiettivo di espandersi internazionalmente nel mercato delle soluzioni software in ambito prevalentemente AI. È previsto un notevole impulso di ricerca e sviluppo per individuare soluzioni basate su AI in diversi campi, a partire dalla cyber security:

«Ci è sembrato molto interessante ̶ conclude Enrico Saperdi amministratore di Tiberone srl ̶ far partire questa esperienza all'interno del Polo Tecnologico di Sestri Levante che offre condizioni ottimali per lo sviluppo di una startup innovativa, all'interno di un contesto naturale e storico di grande pregio».