Sestri Levante, Conti e Pistacchi: l’immobiliare Solinas crea seconde case

I consiglieri comunali del centrodestra Marco Conti (Fratelli d’Italia) e Diego Pistacchi (Sestriamo/Forza Italia) in merito alle pratiche edilizie portare in approvazione dall’amministrazione Solinas nel consiglio comunale di domani sera a Sestri Levante, oggi hanno

“E arrivò anche il blitz estivo della giunta Solinas. Così, come un fulmine a ciel sereno, a Sestri Levante ecco una convocazione di consiglio comunale a fine luglio, con all’ordine del giorno varianti al ‘Puc ‘per poter far diventare seconde case due immobili destinati a residenti e la cancellazione di un vincolo alberghiero per consentire una speculazione edilizia nel cuore del Bentro storico, nella Baia di Levante”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri comunali di centrodestra Diego Pistacchi (Sestriamo/Forza Italia) e Marco Conti (Fratelli d’Italia) dicendosi “sorpresi, ma forse neppure troppo” dalla presentazione di pratiche amministrative ritenute “molto preoccupanti” che riguardano alcune pratiche edilizie da portare in approvazione domani sera in consiglio comunale.

“Pratiche spuntate improvvisamente – hanno spiegato Conti e Pistacchi – subito portate in discussione, che hanno tutte la stessa finalità.

La maggioranza Solinas, quella delle campagne in nome dei residenti, della guerra alle seconde case, dell’aiuto alle famiglie per abbattere i prezzi degli appartamenti, in piena estate e in tutta fretta, approva varianti su varianti per favorire compravendite immobiliari di case vacanze.

Quella maggioranza a parole contro la perdita del patrimonio di Sestri Levante, quella della difesa della baia dagli interessi commerciali e del turismo di qualità, in realtà punta a ridurre l’offerta alberghiera a tutto vantaggio di interessi perfettamente legittimi almeno quanto contrari a ogni oculata scelta amministrativa che vada a sostegno dell’economia della città e dello sviluppo turistico.

Probabilmente le armi di distrazione di massa delle fotografie in baia ai tavolini servivano a sviare l’attenzione dalle reali operazioni dell’amministrazione comunale.

Oggi più che mai Sestri Levante potrà valutare le promesse di ‘cambiamento’ di Solinas e compagni. In peggio”.