“Chiavari in Jazz”, in programma in piazza Nostra Signora dell’Orto, a partire dalle 21.15, sul palco il chitarrista ligure Matteo Prefumo, e con lui alcuni tra i musicisti jazz più riconosciuti della nuova generazione: Tony Tixier al pianoforte, Dario Deidda al basso e Francesco Ciniglio alla batteria.

Una band che ha ottenuto il secondo posto negli Stati Uniti, nella categoria Instrumental dell’international Songwriting Competition con oltre 15.000 partecipanti, grazie alla composizione, firmata da Prefumo, dal titolo “A New Beginning”. La sua musica riceve regolare rotazione su alcune delle stazioni radio jazz più importanti degli USA.

In occasione del primo concerto dell’edizione 2024, sarà ospite anche il sassofonista Seamus Blake, noto per il suo lavoro con la Mingus Big Band, Albert Kart Duo, John Scofield e Kurt Rosenwinkel, e per il suo recente tour mondiale con Roger Waters.

“È grande l’attesa per Chiavari in Jazz, manifestazione che caratterizza la nostra città da anni e che ha riscosso sempre grande successo – spiega l’assessore Gianluca Ratto – Un programma curato e ricercato quello della decima edizione, un cartellone artistico unico ed esclusivo capace di mettere in luce l’essenza del jazz, combinando la migliore tradizione con l’originalità e l’innovazione, con artisti dalla consolidata e prestigiosa esperienza e giovani talenti emergenti”.

Chiavari in Jazz proseguirà venerdì 9 agosto con Fabrizio Bosso & Javier Girotto, venerdì 16 agosto con Blewitt, venerdì 23 agosto con Gegè Telesforo e venerdì 30 agosto con Nico Gori Swing 10tet.

La rassegna è organizzata dal Comune di Chiavari con il Jazz Club Chiavari, la direzione artistica è affidata a Rosario Moreno.