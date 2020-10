Genova Smart Week , 23/28 Ottobre, manifestazione promossa dal Comune di Genova con il supporto organizzativo di Clickutility Team

Versione rinnovata e completamente digitale per la sesta edizione della Genova Smart Week che si svolgerà nel capoluogo ligure dal 23 al 28 novembre 2020. La manifestazione, promossa dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova con il supporto organizzativo di Clickutility Team, si conferma l’appuntamento di riferimento territoriale e nazionale per parlare di città vivibili, innovazione e resilienza. Saranno presentate le best practice di aziende e istituzioni e analizzati i modelli di sviluppo della città smart a dimensione umana, coinvolgendo professionisti e operatori del settore.

Una settimana di appuntamenti in live streaming interattivo per confrontarsi su politiche, tecnologie e infrastrutture per la rigenerazione e lo sviluppo della Città, filo conduttore delle sessioni congressuali e dei webinar in programma.

Tante le tematiche in agenda: soluzioni e infrastrutture digitali per la città intelligente; politiche e interventi per la rinascita urbana; economia circolare; rigenerazione dell’ambiente costruito; smart mobility e micromobilità; monitoraggio e controllo ambientale del territorio; tecnologie per la blue economy.

La passata edizione ha coinvolto oltre 300 relatori e ha visto il sostegno di 81 realtà tra sponsor e partner: una partecipazione che sottolinea l’importanza dei progetti e della realizzazione di Smart City in un contesto di profondi cambiamenti sociali, demografici ed economici.

Anche quest’anno, in occasione della Genova Smart Week, si svolgerà l’8a edizione di Move.App Expo, il più importante evento in Italia dedicato all’innovazione tecnologica nel trasporto pubblico su ferro e su gomma e alle politiche per la mobilità di persone e merci. Organizzato da Columbia Group in collaborazione con AMT Genova, si rivolgerà agli esperti del settore e sarà un’occasione per discutere di funzione strategica dei trasporti pubblici, innovazione tecnologica, infrastrutture e logistica.