Servi sociali, Garau: piazza Sarzano abbandonata, politica intervenga

“Piazza Sarzano da mesi segnala le problematiche legate al sociale. Abbiamo una persona che ha bisogno di essere seguita, ma questo accade in modo troppo discontinuo.

Proprio sabato scorso ho richiesto un intervento da parte dei carabinieri di Ge-Carignano per un caso simile di abbandono sociale e in tal senso sottolineo che le Forze dell’ordine, anche se hanno sempre dato la loro disponibilità per aiutare i cittadini, non sono assistenti sociali.

Personalmente non mi arrendo e continuo a segnalare alla politica e a chi di dovere nelle istituzioni queste problematiche.

Come sempre chiediamo di non far cadere nel vuoto le richieste che si possono risolvere con un minimo di impegno”.

E’ l’appello lanciato oggi da Claudio Giuseppe Garau, portavoce di uno dei comitati di residenti di Piazza Sarzano a Genova.