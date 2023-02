Serie D, il Valpetronio Basket espugna al PalaCarrino l’Aurora Chiavari

Si conclude con una vittoria la prima fase del campionato di Serie D per il Valpetronio Basket di Coach Callea. Casarzesi capaci di espugnare il PalaCarrino contro l’Aurora Chiavari nel derby levantino. Una vittoria che proietta i ragazzi del Presidente Tasso alla seconda fase, al via tra due settimane.

Una sfida molto equilibrata quella del Mercato dei Fiori. Le due squadre si danno battaglia fin dai primi minuti, con i casarzesi che chiudono il primo quarto sul +2 andando però a riposo sul pari. Nella terza frazione continua l’equilibrio e, nonostante la stanchezza di una trasferta lunghissima, i ragazzi di Coach Callea trovano l’allungo decisivo nell’ultimo quarto, complice una difesa da due punti in sette minuti. Break decisivo che permette ai Gialloblù di portare a casa due punti preziosi.

Questo il commento di Fabio Callea, coach di Valpetronio: «Abbiamo giocato una partita dai due volti. Nei primi due quarti eravamo sempre un giro indietro in difesa mentre loro muovevano bene la palla, hanno giocato insieme, difendevano, recuperavano e avevano un ritmo alto. Noi eravamo in affanno e da metà in poi abbiamo cambiato marcia iniziando a difendere come spesso ci accade, non riuscendo a farlo fin dall’inizio. Abbiamo iniziato a giocare insieme e abbiamo vinto una partita di orgoglio, recuperando in rimonta e mettendo la testa avanti a un minuto e mezzo dalla fine con due canestri importanti di Calzolari, due tiri da tre punti. Siamo stati lucidi alla fine a sufficienza per mantenere il vantaggio. Una vittoria che comunque è una piccola soddisfazione per l’impegno che ci abbiamo messo, soprattutto da gennaio in poi, e adesso ci deve dare la spinta per affrontare la fase finale. Comunque c’è da fare i complimenti a Chiavari, un gruppo giovane che comunque fino alla fine saranno secondo me i favoriti e daranno battaglia fino alla fine. Ora ci riposiamo una settimana e poi sotto con la seconda fase».

Queste le parole di Luca Tasso, Presidente di Valpetronio: «Sicuramente il gruppo è giovane e nuovo, così come l’allenatore. Cambiando un po’ di cose ci vuole tempo perché tutto ingrani e ora devo dire che stiamo ingranando. I presupposti ci sono e andiamo avanti così. Sono contento di com’è andato il girone d’andata, i ragazzi ce la mettono sempre tutta».

AURORA CHIAVARI vs VALPETRONIO BASKET 63-68 (21-18; 40-29; 54-47)

AURORA CHIAVARI: Solari 17, Gotelli 10, Enoyoze 10, Folli 6, Costa 5, Seganti 5, Menegotto 4, Scibola 4, Deli 2, Ravera, Bafico, Sanguinetti. Coach: Marenco.

VALPETRONIO BASKET: Bottaro 23, Calzolari 14, Diakite 9, Morina 7, Casazza 6, Beltrami 3, Marjanovic 3, Tasso J. 3, Davini, Gamaleri ne, Negrino ne, Tasso N. ne. Coach: Callea. Assistente: Bernardello.