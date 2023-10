Serie C, Perugia-Entella 2-1. Cronaca e tabellino

Il Perugia batte l’Entella al termine di una gara ben giocata. I gol tutti nel primo tempo: al 16′ Seghetti porta in vantaggio la squadra.

Santoro raddoppia al 26’ e l’Entella accorcia con Tascone al 36’.

Nella ripresa l’assalto ligure, ma la diga erebo da Baldini & soci regge e la partita termina per 2-1.

Il Perugia ha onorato al meglio l’anniversario della scomparsa di Renato Curi mancato proprio il 30 ottobre del 1977 durante la gara Perugia-Juventus.

Il mister del Perugia Baldini ai microfoni della sala stampa al termine di Perugia-Entella ha detto: “Next: “Quando vinci soffrendo il gruppo si compatta ancora di più. Vi avevo detto che si giocava contro una buona squadra. Avevo già l’idea chi avrei mandato in campo: due 2004, due 2002, una squadra giovane e frizzante. Volevo mettere in campo gente veloce, che attaccasse lo spazio. Dopo il secondo gol ci è venuto il braccino. Questa è una squadra giovane e ci può stare ma la partita è stata ben gestita”.

Fabio Gallo, mister dell’Entella, al termine del match commenta così: “Abbiamo regalato i primi 25 minuti di gioco al Perugia per paura non so neanche io di che cosa. Avevamo preparato il match con l’idea di far girare la palla, consapevoli del fatto che in questo modo avremmo potuto mettere in difficoltà i nostri avversari, e invece, al di là di una buona partenza del Perugia, i gol nascono da errori da parte dei nostri singoli. Dopodiché penso di non dire un’eresia se affermo che nel secondo tempo ha giocato solo l’Entella. Abbiamo avuto una buona reazione e credo che la squadra avrebbe meritato il pareggio.”

Il tabellino

PERUGIA-ENTELLA 2-1

MARCATORI: 16′ pt Seghetti (P), 26′ pt Santoro (P), 36′ pt Tascone (E)

PERUGIA: Adamonis, Iannoni (28′ st Giunti), Angella, Vulikic, Paz, Seghetti (28′ st Lisi), Bartolomei, Cudrig (20′ st Vazquez), Santoro (47′ st Morichelli); Kouan (20′ st Torrasi), Bozzolan. A disp: 22 Furlan (GK), 3, Cancellieri, 10 Matos, 14 Bezziccheri, 20 Ricci, 91 Souare, 94 Mezzoni. All.: Francesco Baldini

ENTELLA: De Luca, Bonini (36′ st Kontek), Corbari, Manzi, Tascone, Peterman (36′ st Clemenza), Di Mario (27′ st Zappella), Zamparo, Parodi, Santini (19′ st Faggioli), Mosti (19′ st Tomaselli). A disp: 1 Paroni (GK), 99 Siaulys (GK), 5 Cecchini Muller, 23 Sadiki, 24 Lipani, 28 Reali, 29 Bandi. All.: Fabio Gallo

ARBITRO: Leonardo Mastrodomenico di Matera (Mario Chichi di Palermo e Rodolfo Spataro di Rossano).