Serie B pallanuoto: Chiavari Nuoto 12 – C.N. Marina di Carrara 7

Otto vittorie su nove partite e primo posto in classifica a metà campionato, un tabellino di marcia soddisfacente per la Chiavari Nuoto del Presidente Ghio.

Tra le mura amiche della Mario Ravera, che per l’occasione ha visto la riapertura al pubblico delle gradinate, dopo due anni di fermo tra pandemia e lavori per la messa in sicurezza del tetto, i verdeblu, sostenuti proprio dal proprio pubblico, conquistano il derby contro il C.N. Marina di Carrara, seconda in classifica, vincendo 12-7. Partita molto sentita, un quasi derby tra le due squadre, militando tra le fila dei toscani quasi tutti giocatori in passato a lungo protagonisti proprio con la calottina della Chiavari Nuoto. Alla grande esperienza degli ospiti, la squadra di casa ha risposto con una freschezza fisica superiore, portandosi subito in vantaggio, chiudendo il primo quarto con 2 lunghezze di scarto sui toscani. Il Carrara rientra in partita a metta del terzo tempo avvicinandosi pericolosamente a meno uno, ma i ragazzi di Mister Dinu riescono a gestire la partita allungando nuovamente nei minuti finali del match. Soddisfatto il tecnico verdeblu: “sono contento ovviamente per il risultato, che ci permette di arrivare alla pausa pasquale in una posizione di classifica abbastanza tranquilla; i ragazzi hanno giocato una buona gara, restando concentrati anche nei momenti più difficili e riuscendo a gestire con coraggio il divario di esperienza che avevamo con l’avversario. Adesso ci aspetta una piccola pausa, dove continueremo a lavorare per farci trovare pronti alla ripresa del campionato.” La Chiavari Nuoto riprenderà i propri impegni in campionato dopo le feste di Pasqua, in trasferta a Monterotondo contro la Roma Waterpolo.

Chiavari Nuoto 12 – C.N. Marina di Carrara 7

(3-1) (4-2) (2-4) (3-0)

Chiavari Nuoto: Perrone, Ghio 2, Lanzi, Mangiante 2, Botto G 1, Pagliuchi 1, Botto S 1, Chiavaccini, Raineri 2, Romanengo, Greco 1, Schiaffino 2, Dinu A.

All. Dinu

C.N. Marina di Carrara: Cavo, Westerman, Bertagna, Pelliccia 1, Maltinti, Giambruno 1, Bonicelli, Lupo 1, Barrile 1, Ferrari, Spigno, Ottazzi, Casazza 3.

All. Scopsi