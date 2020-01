Serie A: i prossimi anticipi e posticipi di Genoa e Samp

Anticipi e postici del Genoa e della Samp per i prossimi mesi di serie A.

Ecco il calendario del Genoa dalla quinta all’undicesima giornata, in base alle determinazioni comunicate dalla Lega Serie A. Si parte sabato 15 febbraio, alle ore 18, con Bologna-Genoa. La domenica successiva, 23 febbraio, l’anticipo alle 12,30 per Genoa-Lazio. Milan e Genoa, per il settimo turno di ritorno, scenderanno in campo alle 12,30 di domenica 1° marzo. Sabato 7 marzo, alle ore 15, anticipo allo stadio Luigi Ferraris per Genoa-Parma. Sabato 21 marzo Genoa-Juventus si giocherà alle ore 18. E il posticipo dell’undicesima giornata di ritorno, Udinese-Genoa, vedrà il Grifone in campo alle ore 20.45 di lunedì 6 aprile.

Di seguito il calendario completo delle partite dei blucerchiati con relativa programmazione televisiva.

23.a Torino vs Sampdoria (sabato 8 febbraio 2020, ore 18.00, diretta Sky)

24.a Sampdoria vs Fiorentina (domenica 16 febbraio 2020, ore 15.00, diretta SKy)

25.a Inter vs Sampdoria (domenica 23 febbraio 2020, ore 20.45, diretta Sky)

26.a Sampdoria vs Hellas Verona (lunedì 2 marzo 2020, ore 20.45, diretta Sky)

27.a Roma vs Sampdoria (domenica 8 marzo 2020, ore 20.45, diretta Sky)

28.a Sampdoria vs Bologna (domenica 14 marzo 2020, ore 12.30, diretta DAZN)

29.a Lecce vs Sampdoria (domenica 21 marzo 2020, ore 15.00, diretta DAZN)

30.a Sampdoria vs SPAL (domenica 5 aprile 2020, ore 15.00, diretta DAZN)