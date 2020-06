Serie A: gestione dei trasferimenti attivi dal 1° Luglio

La Federcalcio sta definendo come gestire i contratti dei calciatori essendo cambiati i termini della stagione.

Nello stabilire le regole per la ripresa del campionato ha imposto che le squadre potranno schierare nelle prossime gare di Serie A solo calciatori già tesserati in questa stagione. Ecco il Punto 9 del Comunicato Ufficiale 207/A disciplinante la ripresa del campionato:

Per tutte le competizioni della stagione sportiva 2019/2020 che verranno riavviate a decorrere dalla entrata in vigore della presente delibera, le squadre potranno utilizzare esclusivamente i tesserati alla data dell’11 giugno 2020.

Questo vorrà dire che nessun giocatore che dovesse nel frattempo essere tesserato dalla squadra dopo il 1° luglio, che sia un rientro da un prestito o un acquisto fatto prima dello stop per il Covid, potrà giocare per la sua nuova squadra. Questa norma dovrebbe spingere le squadre e i calciatori a trovare quindi l’accordo per il prolungamento dei contratti di due mesi, come fatto da Parma e Juventus con Kulusevski.