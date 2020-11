Sequestrati oltre 200mila articoli falsi Made in Italy: anche accessori Piaggio e Lambretta

Marchio “Made in Italy” fasullo per 507 utensili agricoli e 748 accessori per motocicli e mancanza di denominazione di origine per 200.000 mascherine sequestrati, nelle ultime settimane, dai funzionari dell’Agenzia dei monopoli della Spezia e dai militari della Guardia di finanza.

E’ l’esito dell’operazione “Porta di Giada”, frutto delle ispezioni dei container in arrivo dall’estero, riferita stamane dall’agenzia Dire.

Un primo carico, proveniente dell’India, conteneva ricambi e accessori per “Lambretta”. In alcuni casi, oltre all’indicazione di origine “Made in Italy”, era stato contraffatto anche il marchio “Piaggio”.

Di provenienza cinese, invece, il carico che ha portato al sequestro dei macchinari agricoli.

Le due partite di merce falsamente etichettata sono state sottoposte a sequestro penale ed entrambi gli importatori sono stati denunciati all’autorita’ giudiziaria.

Dalla Cina arrivavano anche le 4.000 confezioni da 50 mascherine chirurgiche, prive di qualsiasi indicazione sull’origine e con informazioni fuorvianti tali da poter indurre gli acquirenti a ritenere che la merce potesse essere di origine italiana.

Il carico e’ stato oggetto di sequestro amministrativo e l’importatore e’ stato segnalato alla Camera di commercio per la constatazione della violazione amministrativa, sanzionabile con un importo variabile da 10.000 a 250.000 euro.