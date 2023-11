Sequestrate candele dalla Cina simili a dolci: pericolose per i bimbi

I responsabili dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Genova oggi hanno riferito di avere sequestrato nel Porto di Genova Pra’ quasi otto tonnellate di candele, per circa 7600 pezzi, riproducenti dolciumi (cannoli, maritozzi, torte, cupcakes) e quindi potenzialmente pericolose per i bambini.

Le violazioni riscontrate riguardano il tema dei cosiddetti “simil-alimenti”, ossia dei prodotti decorativi che per verosimiglianza hanno l’aspetto di prodotti alimentari, suscettibili di essere ingeriti o succhiati dai bambini.

Le candele, simili ai dolci anche per dimensioni, presentano parti che potevano facilmente essere staccate con un piccolo morso oppure strati polverosi sulla superficie per simulare lo zucchero a velo.

La merce, in fase produttiva, non era stata sottoposta a test di afferraggi meccanici per simulare gli incisivi di un bambino o ad altri test di trazione.