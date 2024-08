Senza patente fugge dalla Polizia in scooter e getta via la droga

Un uomo di 39 anni, residente a Genova, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dopo un inseguimento con la Polizia in via C. Sbarbaro. L’uomo, che guidava uno scooter senza patente, non si è fermato all’Alt degli agenti e ha tentato di fuggire, gettando involucri di droga durante la corsa.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18:55, quando le volanti dell’U.P.G. hanno notato l’uomo percorrere via Sbarbaro a bordo di uno scooter. Alla vista della Polizia, il 39enne ha accelerato improvvisamente, destando sospetti tra gli agenti, che gli hanno intimato l’Alt. Ignorando l’ordine, l’uomo ha aumentato ulteriormente la velocità, iniziando a rovistare nelle tasche e sbandando pericolosamente nella corsia opposta.

La fuga è terminata in via Maritano, dove gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Durante l’inseguimento, il 39enne è stato visto lanciare alcuni involucri in un dirupo, uno dei quali è stato recuperato e trovato contenente cocaina. In seguito alla perquisizione personale e domiciliare, sono stati rinvenuti 4.643 euro in contanti, sospettati di essere provento dell’attività illecita, insieme a materiale per il confezionamento della droga e ulteriori 617 euro.

Gli accertamenti hanno rivelato che l’uomo non aveva mai conseguito la patente e che il ciclomotore era già stato sottoposto a sequestro amministrativo. L’uomo è stato sanzionato anche per guida senza patente, eccesso di velocità, mancata precedenza e guida di veicolo sequestrato. Si ricorda che vige la presunzione d’innocenza fino a condanna definitiva.