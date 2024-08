Alto Adige: schianto in galleria sulla SS241, muore 19enne genovese

Si indaga per omicidio stradale

Un tragico incidente stradale ha causato la morte di Davide Lancioni, un 19enne di Genova, la scorsa notte sulla SS241, la strada statale che attraversa la Val d’Ega in Alto Adige.

Il giovane viaggiava a bordo di un’auto con altri due ventenni quando il veicolo si è schiantato all’interno della galleria di Cornedo.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Bolzano, l’auto avrebbe perso il controllo a causa dell’eccessiva velocità in prossimità di una curva, finendo per invadere la corsia opposta.

Il veicolo ha poi colpito la parete laterale della galleria, per terminare la sua corsa contro il guardrail, in un impatto che si è rivelato fatale per il giovane genovese, seduto sul sedile posteriore.

Anche uno degli altri passeggeri, un ventenne italiano, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Bolzano, dove non sarebbe in pericolo di vita.

Il conducente, un giovane di origini straniere, ha riportato ferite lievi.

Le autorità stanno indagando sull’accaduto con l’accusa di omicidio stradale, considerando anche le gravi lesioni riportate dagli altri coinvolti nell’incidente.