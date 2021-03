Senegalese trovato dalla Polfer con patente falsa: denunciato

Gli uomini della Polfer di Genova Principe hanno denunciato un 34enne senegalese, che, durante un controllo, è stato trovato in possesso di un documento di identità contraffatto.

L’uomo è stato fermato nella stazione di Genova Principe e, alla richiesta di esibire un documento, ha mostrato ai poliziotti il permesso di soggiorno e la propria carta di identità rilasciata dal comune di Voghera, dove risiede.

A seguito di un più approfondito controllo, gli agenti hanno rinvenuto una patente di guida italiana raffigurante l’effigie dell’uomo ma con generalità diverse da quelle riportate sugli altri due documenti esibiti.

Le verifiche sul documento di guida hanno consentito di appurare che era stato contraffatto, mentre ulteriori accertamenti nei riguardi dello straniero hanno permesso di stabilire che non solo non ha mai conseguito il titolo di guida ma in diverse occasioni è stato denunciato per guida senza patente.