Principe, marocchino ubriaco e armato di martello minaccia i carabinieri: bloccato

Ieri un equipaggio del Nucleo Radiomobile è intervenuto in via Bersaglieri d’Italia a Genova poiché vi era uno straniero in stato di alterazione e in possesso di un martello.

I carabinieri, appena giunti, hanno visto il nordafricano in evidente stato di ubriachezza, che ha poi cominciato a inveire contro di loro, strattonandoli e oltraggiandoli.

Bloccato e disarmato, è stato identificato in un 45enne marocchino, gravato da pregiudizi di polizia e da “daspo urbano” e mai rimpatriato.

Al termine delle formalità, lo straniero è stato denunciato in stato di libertà per “oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata” nonché sanzionato per l’inosservanza della violazione delle misure di contenimento del Covid-19.