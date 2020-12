Senegalese nasconde in casa merce contraffatta. ed eroina: denunciato

Ieri sera i poliziotti del Commissariato Cornigliano hanno denunciato un 41enne senegalese per resistenza a Pubblico Ufficiale, ricettazione e introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi.

L’uomo, dopo essere stato fermato per un controllo di routine, ha fornito informazioni molto vaghe circa il suo ingresso in Italia e la sua provenienza, cercando poi di scappare spintonando gli agenti i quali, sospettando nascondesse qualcosa, hanno approfondito gli accertamenti trovandolo in possesso di un paio di scarpe nuove con marchio contraffatto, di cui non ha saputo giustificare il possesso.

A seguito della successiva perquisizione domiciliare in via Raffaele Pieragostini, in Valpolcevera, sono stati rinvenuti altri 10 capi d’abbigliamento, tra scarpe, t-shirt e orologi, tutti contraffatti, nonché 0,66 grammi di eroina.