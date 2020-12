Neve e polemiche, Bucci: non si può far scattare salatura strade quando piove

“E’ stato fatto tutto ciò che prevedeva il piano neve. So che soprattutto per quanto riguarda le salature qualcuno si è lamentato, ma bisogna ricordare che non si può far scattare una salatura quando piove. Altrimenti il sale sarebbe portato via, sciolto dalla pioggia”.

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha replicato così alle polemiche, pubblicate sui social network da diversi genovesi, sui disagi dovuti alla nevicata di questa mattina, soprattutto sulle alture della città.

La mancata salatura ha provocato stamani problemi al traffico. In particolare a Voltri, in Valpolcevera e nel Ponente, con alcune linee Amt sospese fino alle 11 e con altre che sono state limitate.

“Ci sono state – ha spiegato Bucci – pochissime soluzioni critiche e in percorsi non fra quelli garantiti dal piano neve. In ogni caso è stata la prova dell’anno. Abbiamo avuto la conferma che il piano funziona e sono positivo da questo punto di vista anche se c’è sempre lo spazio per migliorare”.