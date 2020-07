Senarega: ponte ‘fuori norma’? Polemiche inutili, non sminuire lavoro Bucci e maestranze

“Altro che Ponte di Genova ‘fuori norma’ come riportato da alcuni organi di stampa. Si tratta di polemiche inutili e ridicole perché il nuovo viadotto è stato costruito bene e a tempi di record. Forse qualcuno vuole sminuire il proficuo lavoro del sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci e delle maestranze che hanno operato senza sosta, per quasi due anni, giorno e notte”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale Franco Senarega (Lega).

Bucci: Ponte di Genova fuori norma? Altre ridicole falsità. Inaugurazione tra 1 e 5 agosto

“In sostanza – ha spiegato Senarega – si tratta del tracciato naturale, e non certo del progetto di ricostruzione portato avanti dal sindaco Bucci, che ovviamente impone dei limiti di velocità nelle curve degli innesti in entrata e in uscita.

Peraltro, quelle del tracciato del Ponte di Genova sono caratteristiche di un viadotto autostradale costruito in una zona densamente urbanizzata e quindi, come in tutta Europa, sono previsti limiti di velocità adeguati”.