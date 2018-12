Senarega: la sicurezza è un diritto di tutti, Decreto Salvini darà risposte concrete anche ai liguri

“La sicurezza è un diritto di tutti. No al caos e al business immigrati, sì all’ordine e alla legalità. Il decreto Sicurezza e Immigrazione del ministro Matteo Salvini è una rivoluzione che finalmente cambierà in meglio le cose nei piccoli Comuni, così come nei quartieri delle grandi città abbandonati a se stessi dal centrosinistra”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale Franco Senarega (Lega).

Unità ritrovata. Pd, Liguri con Paita e RaS: no a decreto Sicurezza e Immigrazione di Salvini

“Lo scorso 28 novembre – ha aggiunto Senarega – il provvedimento di buon senso è stato approvato definitivamente alla Camera con 396 sì e solamente 99 no, diventando quindi legge dello Stato.

Un’altra battaglia vinta a favore della legalità e per la sicurezza dei liguri e degli italiani onesti. Contro chi non scappa dalla guerra, ma che la guerra vuole portarla in casa nostra. Bisogna tenere alta la guardia, come testimonia anche il fermo effettuato l’altro giorno a Bari per fatti legati al pericolo di terrorismo islamico.

E’ infatti sbagliato pensare che l’immigrazione clandestina non sia un problema e che la sicurezza sia solo un tema caro alla destra quando è un tema di tutti.

Tuttavia, oggi i gruppi regionali di Pd, Liguri con Paita e Rete a Sinistra/Liberamente Liguria hanno annunciato che presenteranno una mozione unitaria contro il Decreto Salvini con cui aderiscono alla campagna ‘Noi non ci stiamo’ ed esprimono ‘profondo dissenso’ rispetto ai contenuti della legge approvata dal Parlamento.

Noi della Lega siamo invece certi che la legge darà risposte concrete e importanti, in termini di sicurezza, ai cittadini liguri e maggior tutela a chi scappa davvero da guerre e persecuzioni”.