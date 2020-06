Senarega: disastro autostrade, incapacità del Governo di governare anche questa situazione

“Ancora forti disagi lo scorso fine settimana sulle autostrade liguri e stamane si è registrata una coda lunga otto chilometri in A12 tra Recco, e Genova Nervi, in direzione Genova e altri quattro nello stesso tratto ma in direzione Livorno. E’ un disastro dovuto all’incapacità del Governo di governare anche questa situazione, che arreca danni alla comunità ligure”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale Franco Senarega (Lega).

“I disagi sono stati tanti anche negli ultimi giorni, nonostante che nel weekend, il primo di apertura dei confini infraregionali, il maltempo non abbia favorito l’afflusso di lombardi e piemontesi sulle Riviere della Liguria.

Non osiamo immaginare cosa succederà il prossimo fine settimana se dovesse splendere il sole.

La decisione dei responsabili del Governo di non intervenire sulle società concessionarie per fare eseguire i lavori durante il periodo di lockdown, quando le autostrade erano sgombre dal traffico, ha senz’altro inciso sull’attuale disastrosa situazione a Genova e in Liguria.

I liguri non possono continuare a soffrire i forti disagi e a essere ostaggi di questo Governo”.