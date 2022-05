Secondo turno playoff: la Sampdoria Futsal fa visita al Città di Mestre

In occasione del secondo turno playoff del girone B del campionato nazionale di Serie A2, la Sampdoria Futsal di mister Francesco Cipolla rende visita al Green Project Agency Città di Mestre di mister Luca Mastrogiovanni.

La compagine blucerchiata, in occasione del primo turno playoff, ha avuto ragione del Modena Cavezzo Futsal con lo score di 4-3, conseguendo, oltre che il fondamentale approdo alla seconda tappa di questa fase finale, il ventunesimo risultato utile di fila stagionale in campionato (una straordinaria striscia di risultati utili consecutivi che continua a non avere eguali in tutte le principali categorie del Futsal italiano).

La formazione veneta, invece, in occasione del primo turno playoff, si è imposta sul Città di Massa con il netto e severo punteggio di 4-0. Per gli arancioneri, decisivi gli avvii di frazione; il Città di Mestre ha, infatti, sbloccato la contesa al primo giro di lancette ed ha raddoppiato all’alba della seconda frazione, prima di prendere il largo ed archiviare la pratica.

Se si tiene conto sia della regular season sia del primo turno playoff, la Sampdoria è andata a segno in 89 circostanze, incassando, invece, appena 54 reti (il che la incorona sempre più miglior difesa dell’intero raggruppamento).

Se si tiene conto sia della regular season sia del primo turno playoff, il Green Project Agency ha realizzato ben 119 reti (il che lo incorona sempre più miglior attacco dell’intero raggruppamento) ed ha incassato 73 gol.

Lontano dal Palazzetto dello Sport di Campo Ligure, durante l’intero arco della stagione, la Sampdoria Futsal ha disputato sin qui undici incontri, aggiudicandosene ben sette, pareggiandone tre ed uscendone sconfitta da uno soltanto.

Tra le mura amiche del Palafranchetti, durante l’intero arco della stagione, la compagine mestrina ha disputato sin qui altrettanti incontri, conquistando ventidue punti, frutto di sette successi ed un pareggio.

Tra le file doriane, i riflettori saranno inevitabilmente puntati su Mario Riccardo Salamone. Il forte fantasista brasiliano è stato, infatti, grande protagonista del successo blucerchiato sul Modena Cavezzo Futsal. Due sigilli d’autore e numerose giocate d’alta scuola lo hanno incoronato MVP del primo turno playoff della compagine del presidente Matteo Fortuna.

Tra le file arancionere, i riflettori saranno, invece, puntati su Erick Ringis Bellomo. Il pivot italo-brasiliano, classe 1978, vanta un curriculum di assoluto prestigio. Dopo le esperienze in patria con Corinthians e Palmeiras, è sbarcato in Italia ed ha fatto le fortune di numerosi club della penisola. Tra le tante ed importanti casacche indossate dall’esperto calcista nativo di Sao Paulo, si ricordano quelle di Lazio, Venezia, Luparense e Came Dosson.

Le due compagini si sono già affrontate in ben tre circostanze durante la stagione corrente; l’h2h attualmente recita: un successo del Città di Mestre (in occasione della seconda giornata di campionato) e due pareggi (4-4 in campionato in casa della Samp e 5-5 in casa del Green Project Agency a livello di ottavi di finale di Coppa Italia (con il pareggio avrebbe poi superato il turno la formazione di Mastrogiovanni)).

L’incontro si terrà nella giornata di domani – sabato 21 maggio – presso il Palafranchetti di Mestre (Corso del Popolo, 84). Calcio d’inizio previsto per le ore 16:00.

La direzione di gara sarà affidata al signor Michele Desogus della sezione di Cagliari e al signor Francesco Sgueglia della sezione di Finale Emilia. Il ruolo di cronometrista sarà, invece, assolto dal signor Davide Copat della sezione di Pordenone.

Il match sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla pagina Facebook del Green Project Agency Città di Mestre.

A seguire il regolamento relativo alla sfida:

si disputerà una gara secca: in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, si procederà alla disputa di due tempi supplementari. Qualora persistesse il segno X, accederà al terzo turno playoff la compagine meglio piazzata durante la regular season (nella fattispecie concreta, il Città di Mestre).