Scuola al via…primo sciopero del personale mercoledi 18 settembre

GENOVA Scuola 2019/20. Stop and go…anzi go and stop. Da qualche giorno I banchi sono già affollati in alcune regioni mentre in Liguria, da calendario stilato dalla Regione, le scuole di ogni ordine e grado riapriranno le aule a scolari e studenti lunedi 16 settembre prossimo e già mercoledi 18 sarà sciopero

L’astensione da cattedre, laboratori e uffici per l’intera giornata è stata proclamata dalla sigla sindacale Unicobas Scuola per una “levata di scudi” estesa all’intero territorio nazionale e indirizzata, a quanto è dato capire, non tanto ai docenti ma al personale ATA (Amministrativi, Tecnici e Ausiliari) e ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) di ruolo e non della scuola pubblica italiana.

Il nodo della protesta sindacale dei Sindacati di Base è perlopiù legato intorno alle carenze di organico di personale rispetto ai posti necessari da ricoprire e alla vessata quaestio della mancata stabilizzazione del precariato.

Marcello Di Meglio