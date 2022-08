Scritte dei Guerrieri ViVi no vax all’Ordine dei Medici di Savona

Questa notte presso l’entrata dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Savona nel centro polifunzionale delle Officine, sono apparsi scritte e manifesti dei “Guerrieri ViVi” (Forza di Lotta non Violenta).

Si tratta di un gruppo di “no vax” contrari ai vaccini anti covid e al green pass che hanno fatto anche contestazioni eclatanti.

Scritte, “Salvate i bambini” o “I vaccini uccidono” e volantini sono state posti sui muri e sulle vetrate dell’edificio.

Si tratta di offese nei confronti dell’Ordine dove i componenti vengono definiti “nazisti” e “criminali”.

I “guerrieri ViVi” attaccano l’ordine professionale dei Medici e degli Odontoiatri in quanto “oltre a caldeggiare i vaccini anche per i bambini”, hanno dato il via “alla sospensione di medici e sanitari contrari alla vaccinazione di massa”.

Non si tratta di un episodio isolato. In diverse parti della Liguria in particolare nell’Imperiese e alla Spezia, si sono verificati episodi analoghi da quando è partita la vaccinazione anti Covid.

La polizia avvierà le indagini per individuare i responsabili di questo gesto.

Dall’Ordine dei Medici, invece, fanno sapere che al momento le scritte non verranno cancellate.