Scooterista cade su chiazza olio in via Polonio, trasportata a Villa Scassi

Intorno alle 8 di oggi in via Polonio, tra Bolzaneto e Campi, si è verificato un incidente stradale in cui è rimasta ferita una giovane scooterista. L’incidente è avvenuto a causa di una perdita d’olio all’altezza dell’intersezione con via Perlasca, in direzione mare.

La giovane stava viaggiando a bordo dello scooter quando, a causa del manto stradale reso viscido anche dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo cadendo sull’asfalto.

La scooterista è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale di Villa scassi.

Inevitabili le ripercussioni per il traffico in zona.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per agevolare e regolare il flusso, mentre gli operai bonificavano la zona dall’olio per evitare altri incidenti.