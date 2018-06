Stamane code autostrada nodo Genova per tamponamento, ora traffico regolare

Questa mattina si sono verificati dei problemi sul nodo autostradale genovese. Intorno alle 9 alcune auto sono state protagoniste di un tamponamento sull’A10 e si è generata una coda che ha superato i 5 chlometri.

L’incidente è avvenuto tra i caselli di Prà e il bivio con l’A7 in direzione Genova. Per fortuna non ci sono stati dei feriti, ma solo conseguenze per il traffico.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Stradale.

A causa della pioggia abbombante caduta nella notte e all’alba soprattutto in Valpolcevera, si sono registrate code e traffico sulla A7 e sulla A12, in particolare tra Genova Bolzaneto e il bivio con l’A10 in direzione Genova e in direzione Milano e sulla A12, tra Genova Est e il bivio con l’A7 in direzione Genova.

Attualmente la situazione del traffico risulta fluida.

La situazione del traffico sulle autostrade in tempo reale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do