Scooter in mare a Napoli, Balotelli denunciato per istigazione a delinquere

Brutto epilogo per la presunta scommessa fatta da Balotelli e da un amico a Napoli.

Il calciatore Mario Balotelli è stato denunciato all’autorità giudiziaria dalla polizia municipale di Napoli per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d’azzardo nell’ambito delle indagini sulla scommessa che sabato scorso lo ha visto protagonista insieme all’amico Catello Buonocore, che si è lanciato nel mare di Napoli Mergellina in sella ad uno scooter in cambio di duemila euro.

Tra le varie testimonianze ci sarebbe anche un video che è diventato virale sui social nel quale si vede un uomo, incitato da un gruppo di persone, che in sella ad una vespa si lancia in mare. e mentre il mezzo affonda, lui risale in superficie.

Insieme a Balotelli sono state denunciate altre tre persone, tra le quali Buonocore.

Balotelli a Napoli, duemila euro a uomo che si tuffa in scooter in mare