Scooter contro auto nella notte ad Albaro, ragazza ferita

E’ successo intorno alla mezzanotte

Nella notte ad Albaro in via Monte Zovetto si è verificato un incidente stradale.

Una ragazza che viaggiava su uno scooter è rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale, avvenuto intorno alla mezzanotte.

La giovane viaggiava sullo scooter, quando per cause ancora da accertare, è entrata in contatto con un’auto all’altezza dell’intersezione con via Montallegro.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica. La ragazza è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto sono state affidate alla sezione Infortunistica della Polizia locale.