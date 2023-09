Scomparso Gianfranco Augusti, sindacalista e anima di Officine Sampierdarenesi

È scomparso ieri a 78 anni Gianfranco Angusti, storico sindacalista della Filt Cgil genovese e nazionale, anima del movimento di cittadini ‘Officine Sampierdarenesi’, operaio all’Ansaldo e militante comunista.

Nella veste di sindacalista aveva saputo dirigere e innovare la portualità italiana difendendo i lavoratori portuali ed era stato protagonista della conquista del Contratto unico dei porti.

La sua ultima battaglia era stata contro lo spostamento dei depositi chimici a Sampierdarena.

“A partire dagli anni ottanta Angusti è stato un grande dirigente sindacale della categoria dei trasporti a livello locale e nazionale. La Filt Nazionale gli aveva attribuito la responsabilità della portualità: per conto della Filt Angusti nel 2000 aveva firmato il primo contratto unico dei porti ed era stato incaricato di seguire la costruzione del nuovo Porto di Gioia Tauro. Da sindacalista della Filt genovese Angusti è stato testimone e protagonista dell’ampliamento del Porto di Voltri”, si legge nella nota della Filt Genova-Liguria e della Filt Nazionale.

Cordoglio anche da parte del sindaco di Genova Marco Bucci, dal Pd genovese, dal senatore del Pd Lorenzo Basso e da alcuni esponenti del M5S.

I funerali si terranno lunedì 11 settembre in forma laica. Il feretro sarà esposto, chiuso, a partire dalle 8, al centro civico ‘Buranello’ di Sampierdarena. Alle 11 personale di Asef del Comune di Genova, incaricato delle esequie, trasferirà il feretro in largo Gozzano, dove, per l’ultimo saluto, è prevista una commemorazione. Alle 12 vi sarà il trasferimento al cimitero di Staglieno per la cremazione.