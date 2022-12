Sciopero venerdì 16 dicembre, a rischio trasporti e scuola

Sciopero venerdì 16 dicembre 2022. Sono a rischio il trasporto pubblico e scuola in tutta Italia.

Sciopero generale il 16 dicembre 2022. Le principali sigle sindacali hanno organizzato uno sciopero nazionale generale contro la Legge di Bilancio 2023, con modalità che variano da regione a regione. Prosegue l’ondata di proteste cominciata con lo sciopero nazionale del 2 dicembre, che ha coinvolto diversi settori dei trasporti e di scuola e sanità, pubblica e privata.

Sciopero 16 dicembre in Liguria: orario ed info utili.

I sindacati chiedono una maggiore attenzione nei confronti delle persone fragili e migliori interventi contro il caro energia e l’inflazione. In Liguria sciopero di 8 ore (esteso a 24 nel caso del trasporto pubblico locale Amt- Genova e di Porti e logistica), con una manifestazione regionale a Genova: alle9 appuntamento alla Stazione principale, da dove partirà un corteo che, attraversando le vie del centro cittadino, arriverà davanti alla Prefettura per il comizio conclusivo.

Anche in questo caso si protesta contro le misure previste dalla nuova Legge di Bilancio, come accadrà in Lombardia, dove le proteste dureranno 4 ore, con possibilità di estenderle nei rispettivi comparti e in Toscana, dove lo sciopero è già stato proclamato per l’intera giornata, come in Molise. In Sardegna, infine, sarà di 8 ore. ABov