Sciopero trasporti Usb: treni regolari in Liguria

Il sindacato Usb ha proclamato per la giornata odierna uno sciopero dei trasporti. A tale poposito Ferrovie dello Stato comunica che i treni in Liguria viaggeranno regolarmente. Orari confermati sia per le Frecce, sia per i treni regionali.

In particolare ecco i trasporti confermati:

dalle 9.00 alle 17.00 di venerdì 17 maggio 2019, escluso il trasporto ferroviario della Regione Piemonte.

Circoleranno regolarmente le Frecce e gli altri treni nazionali

treni regionali: regolari i collegamenti a maggior traffico viaggiatori, con possibili leggere modifiche al programma dei treni.

Per tutti gli aggiornmenti è possibile consultre l’orario ufficiale di Trenitalia e sul sito web trenitalia.com.