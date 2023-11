Sciopero e minimi assistenziali, ostetriche precettate al Galliera

Precettazione confermata da parte della Prefettura di Genova all’ospedale Galliera, in vista dello sciopero di venerdì prossimo, ma limitata a sole sei persone ed esclusivamente per il reparto di Ostetricia.

Lo spiegato, all’agenzia Dire, il direttore generale del nosocomio Francesco Quaglia, al termine dell’incontro in Prefettura.

“Dopo la proclamazione dello sciopero – ha riferito Quaglia – da legge abbiamo dovuto calcolare i minimi assistenziali per ciascun reparto, secondo quando condiviso anche da un accordo sindacale.

Abbiamo visto che in Ostetricia non saremmo stati in grado di garantire la copertura di tutti i turni, in un reparto in cui non è tutto programmabile e c’è sempre bisogno di assistenza.

Per questo abbiamo chiesto alla Prefettura di Genova, e ci è stata concordata, la precettazione di sei unità di personale, necessarie a garantire i livelli minimi assistenziali”.