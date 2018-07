Scherma, titolo mondiale in Cina per la ligure Navarria

A coronamento di una stagione costellata di grandi risultati in campo internazionale (con due vittorie in prove di Coppa del Mondo a Tallinn e a Budapest e un secondo posto a Doha su un totale di sette gare), Mara Navarria si è imposta nella gara più importante della stagione, il Campionato del Mondo assoluto di spada, che è in corso di svolgimento in questi giorni a Wuxi (Cina).

L’atleta del Club Scherma Rapallo (in forza al Centro Sportivo dell’Esercito), allieva dal maestro Roberto Cirillo, si è presentata in pedana come numero 1 del ranking mondiale ed è quindi entrata in scena direttamente nel tabellone da 64, essendo esentata dalle prime fasi eliminatorie.

Ha quindi superato nell’ordine l’ungherese Kun per 15-9, la francese Mallo per 15-11, la statunitense Holmes per 15-9, l’estone Lehis, fresca campionessa europea, per 15-9, la svizzera Stähli in semifinale per 15-8 e la rumena Popescu in finale col punteggio di 13-9.

Grazie a questo successo, sommato ai risultati ottenuti nel corso della brillante stagione, Mara ha anche conquistato la Coppa del Mondo di specialità.

Mara salirà nuovamente in pedana martedì 24 luglio per la competizione a squadre.