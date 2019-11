Scherma, nel week end disputati Coppa Pompilio e Basile

Grande scherma lo scorso fine settimana al Palacus Universitario Romanzi, dove la società schermistica Cesare Pompilio ha allestito il campo di gara per la disputa delle due tradizionali manifestazioni riservate alla spada a squadre, la Coppa Pompilio, giunta alla 57esima edizione, e il Trofeo Basile, alla 31esima, alle quali da tre anni si è aggiunto il Memorial “Ezio Zanobini”, riservato agli allievi, cadetti e giovani di spada, istituito per ricordare il maestro scomparso.

Numerosissime quest’anno le squadre in pedana, ben 42 in campo maschile e 21 in campo femminile e come sempre notevole il livello tecnico e agonistico delle due gare a squadre con compagini provenienti da tutta Italia e anche dalla Francia.

Nel Trofeo Basile secondo posto per la Cesare Pompilio che, con la squadra composta da Francesca Bertoglio, Anita Corradino, Sara De Alti e Luisa Tesserin, è stata superata in finale dalla Marchesa di Torino (Clerici, Curto e Martini) col punteggio di 37-45; al terzo posto l’altra squadra della Marchesa Torino che ha battuto il CS Apuano di Massa nella finalina 3°/4°. Bene anche la seconda squadra della Cesare Pompilio (Camilla Carminati, Alice Ferri e Marta Pagliarini) che si è classificata al sesto posto e Genovascherma (Alessandra, Margherita e Vittoria Baratta con Arianna Pani), settima.

Nella Coppa Pompilio ha conquistato la vittoria la squadra di Roma Fencing (Ferraris, Munzone, Pellitteri e Ricci) che ha superato in finale per 45-31 la squadra del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo (Anichini, Maggi, Marini e Martini) con la Marchesa Torino al terzo posto e la squadra francese del Club d’Escrime Parmentier di Grenoble al quarto. Buon piazzamento al sesto posto della squadra della Cesare Pompilio composta da Gabriele Bino, Achille Cipriani, Sergio Trivelli e Federico Vismara.

Nel Memorial “Ezio Zanobini” due successi per i padroni di casa della Cesare Pompilio, il primo con Francesco Mochi, che vince la gara maschile superando in finale Fabrizio Di Marco dell’Accademia della Spada di Imola; podio anche per il compagno di sala Filippo Severini, che ha chiuso al terzo posto. Sono giunti alla finale a otto anche Francesco Perrotta (Club Scherma Rapallo), Edoardo Rombolà (Cesare Pompilio) e Ludovico Galleani (Circolo della Spada Liguria).

Anita Corradino conquista il secondo successo per la Cesare Pompilio nella gara femminile superando in finale Alessandra Amateis della Marchesa di Torino. Salgono sul terzo gradino del podio Marta Pagliarini (Cesare Pompilio) e Letizia Ambrosetti (Club Scherma Rapallo) con Margherita Baratta (Genovascherma) al settimo posto.