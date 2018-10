Savona-S. Levante 1-1, pari nel derby al Bacigalupo

Termina sul risultato di 1-1 il match tra Savona e il Sestri Levante andato in scena oggi al Bacigalupo.

Una rete per tempo, nella prima parte di gara è la squadra ospite a rendersi pericolosa in diverse occasioni già nei minuti iniziali del match, infatti al 10′ si porta in vantaggio: Croci calcia da lontano e sorprende l’estremo difensore biancoblù. Alla mezz’ora è ancora il Sestri Levante ad andare vicino alla rete del raddoppio con Melli, ma il Savona è salvato dalla traversa.

Ad inizio ripresa mister Grandoni effettua subito due cambi per dar maggior peso al reparto avanzato, fuori Bartolini e Fenati dentro rispettivamente Muzzi e Boilini. Il Savona parte subito con il piede giusto cercando di riportare la partita in parità ma i vari tentativi di Guarco e Virdis non trovano fortuna. Al 62′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Boilini i biancoblù pareggiano grazie alla zampata vincete di Virdis. Il Savona vuole vincere la partita e spinge sull’acceleratore ma sia il tiro di Bacigalupo che quello di Boilini finiscono fuori. Nei minuti finali Grandoni sostituisce Miele e Tognoni, al loro posto fanno ingresso in campo Grani e Galli. I padroni di casa non si arrendono e ancora con Virdis vanno vicino al secondo gol ma Adornato effettua una grande parata. Finisce così la partita sul risultato di 1-1.

La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì per preparare la trasferta contro il Milano City.