Savona-Ligorna 1-1, pari e patta in zona Cesarini

Termina con un finale scoppiettante l’ultima partita dell’anno, il derby Savona-Ligorna.

Nel primo tempo il Savona trova subito il vantaggio con Bacigalupo che insacca di testa sulla punizione cross di Lombardi. Sul terreno insidioso del Ligorna, la squadra di Mister Grandoni, prova a cercare il raddoppio ma la difesa dei genovesi regge e la prima frazione termina 0-1. Nel secondo tempo il Ligorna spinge mettendo in difficoltà il Savona, sono poche le occasioni clamorose ma negli ultimi minuti la pressione sale e all’ultimo respiro da calcio d’angolo arriva una palla che Zunino trasforma in rete per il definitivo 1-1. Terminato il girone d’andata, la Squadra si ritroverà il 27 dicembre, nel pomeriggio, al Bacigalupo per riprendere la preparazione.