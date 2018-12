Spezia-Palermo, Marino: Abbiamo avuto spirito di sacrificio

Al termine della sfida con il Palermo, il tecnico aquilotto Pasquale Marino analizza così il match che ha visto le Aquile fermare la capolista.

“Sono contento. Non era facile disputare una partita del genere contro una squadra attrezzata come il Palermo, ma ci siamo riusciti dimostrando grande maturità; i ragazzi si sono fatti trovare pronti, interpretando un’ottima gara e creando diverse opportunità.

Risultato giusto, in campo si sono viste due squadre che hanno offerto uno spettacolo gradevole, provando a vincere attraverso il gioco; abbiamo mosso la classifica e questo è sempre un buon segnale, oltretutto pensando anche alla defezioni che avevamo soprattutto nel fronte avanzato.

Vignali? E’ un ragazzo che sa adattarsi, con lui in campo abbiamo quasi sempre ottenuto ottimi risultati, si sta comportando bene ed oggi si è sacrificato in un ruolo inusuale, mettendo in campo aggressività e fisicità, quello che serviva contro una squadra così forte.

Abbiamo provato a vincere, la squadra sta crescendo anche sotto il piano della mentalità, dimostrando di saper reagire anche nei momenti difficili; chi ultimamente ha giocato meno si è fatto trovare pronto, ma è tutto il gruppo a dimostrare una professionalità esemplare ed un esempio è Giani, un calciatore esperto che non abbassa mai la guardia e che si allena sempre al massimo, indipendentemente dal fatto di avere la maglia da titolare o no.

I prossimi impegni? Speriamo di recuperare qualcuno tra gli infortunati, sicuramente rientreranno Terzi e Bidaoui ed in vista di due impegni ravvicinati non facili sarà importante; per il momento il pensiero è tutto per il Crotone, dopo penseremo alla sfida del 30, quando affronteremo un Lecce che arriverà fresco dal turno di riposo.

Il pubblico? Bello vederlo apprezzare una squadra che non si risparmia mai e che lotta su ogni pallone; l’entusiasmo dei nostri tifosi e l’unione d’intenti ci aiuterà a fare sempre meglio”.