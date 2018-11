Savona-Inveruno 2-1, vittoria importante al Bacigalupo

Tre punti di fondamentale importanza per il Savona, che vince il match casalingo contro l’Inveruno per 2-1.

I ragazzi di Grandoni partono subito forte e cercano con insistenza la rete del vantaggio che arriva al quarto d’ora sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Boilini si incarica della battuta, Garbini svetta più in alto di tutti e infila la palle nel sette.

Il match è equilibrato con entrambe le formazioni che si equivalgono a centrocampo, al 38′ la squadra ospite, però, trova la rete del pareggio con una grande punizione dai 30 metri del capitano Lazzaro. Termina sul risultato di 1-1 la prima frazione di gioco.

Alla ripresa mister Grandoni effettua subito due cambi dentro Bartolini e Piacentini per Vittiglio e Bacigalupo; dopo appena 7′ Piacentini sfiora il gol del raddoppio con un tiro preciso e potente ma la palla finisce alta di pochissimo; subito dopo Esposito rileva Corbier.

La rete del vantaggio per il Savona non si fa attendere infatti al 18′ Piacentini si invola verso la porta, dopo aver ricevuto palla da Virdis, e resistendo al difensore Gatelli batte Frattini con un preciso diagonale. Prima rete in biancoblù per l’attaccante del Savona.

Grandoni rileva Boilini al suo posto entra Fenati, nel Finale esce anche uno stanco Tognoni per far posto ad Aretuso ma l’Inveruno prova a rimettere in pareggio il match con vari tentativi su punizione di Lazzaro e le incursioni di Chessa; a pochi minuti dal fischio finale Broggini, a porta vuota calcia alto.

Finisce sul risultato di 2-1 l’anticipo al Bacigalupo per il Savona, ora testa al prossimo match che si giocherà mercoledì 14 in casa del Bra.