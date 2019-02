Savona-Arconatese 1-0, dominio e vittoria al Bacigalupo

Il Savona vince il match casalingo per 1-0 contro l’Arconatese in una partita a tinte biancoblù. I padroni di casa accorciano così sulla Sanremese a cui recuperano 2 punti in classifica.

Il Savona parte con il piede sull’acceleratore cercando subito la rete del vantaggio ma la conclusione di Virdis, al 30′, non trova fortuna. Al 40′ Virdis viene atterrato in area e così l’arbitro decreta il calcio di rigore per i biancoblù. Lo stesso attaccante del Savona si incarica della battuta ma l’estremo difensore avversario neutralizza il penalty, sulla respinta il più veloce di tutti è Virdis che si avventa sulla sfera e insacca. Finisce così la prima fase di gioco.

Nella ripresa è sempre il Savona a fare la partita; i padroni di casa sfiorano il raddoppio sempre con Virdis ma la palla scheggia il palo. Al 64′ è Lombardi a provarci ma Maggioni gli evita il gol; al 72′ è sempre l’estremo difensore dell’Arconatese a compiere una grande parata, questa volta, sul tiro di Kallon. Al 84′ è Bacigalupo, subentrato a Virdis, a essere pericoloso ma il suo tentativo viene respinto da Maggioni. Nei minuti finali da segnalare il cartellino giallo estratto a Fiory. La partitra termina sul risultato di 1-0.

La ripresa degli allenamenti è prevista per martedì pomeriggio, c’è da preparare la trasferta contro l’Inveruno.