Sassuolo-Spezia, Verde: Sconfitta che fa male

Ha parlato ai microfoni del club e della stampa l’autore del gol del momentaneo 1-1 delle Aquile, Daniele Verde.

“Quello di oggi è un risultato che fa male, ma oltre agli aspetti negativi ci portiamo a casa anche quello che di positivo si è visto in campo e lavoreremo al massimo per migliorare in vista della prossima partita.

Forse nel secondo tempo siamo entrati in campo con meno grinta, senza la concentrazione giusta e la consapevolezza che il Sassuolo avrebbe potuto metterci in grande difficoltà: è una squadra a cui non puoi concedere niente.

La partita contro il Venezia sarà molto importante, ma ogni sfida che abbiamo affrontato fino ad oggi lo è stata, ci siamo sempre preparati per dare il nostro meglio in campo e continueremo a farlo fino alla fine del campionato.

La mia svolta sono stati i miei bambini, sono maturato, voglio continuare a fare bene e ho ancora tanto da dare a questa squadra. Il gruppo per me è fondamentale, ci credo tanto e so che riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi.”