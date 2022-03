Genoa-Torino, Blessin: Con questa mentalità possiamo salvarci

Il tecnico del Genoa Blessin è contento per il successo ottenuto contro il Torino al Ferraris.

“Oggi abbiamo giocato in dieci per un’ora e non era quello che volevamo, ma siamo rimasti compatti e abbiamo fatto un grande lavoro. Niente è più importante di questa vittoria”. Oggi Blessin ha un motivo in più per essere sorridente – come suo solito -, ma il tedesco ha voluto mantenere la calma e la concentrazione: “Ci sono ancora tanti punti da prendere nelle ultime otto partite. Dobbiamo lavorare perché siamo sempre indietro, ma è importante che la squadra sappia cosa voglia dire vincere. Oggi festeggiamo, domani torniamo a lavorare”.

“Giocare sempre con questa mentalità è l’unico modo per lottare per la salvezza. Sono orgoglioso di questa situazione, di come lavori la squadra e anche di come i tifosi ci stiano dietro e ci supportino sempre. Dobbiamo credere nella salvezza”.