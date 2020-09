Sassuolo-Spezia: out Terzi, Maggiore e Mastinu per l’esordio

Oggi, alle ore 12:30, le Aquile di Vincenzo Italiano esordiranno nella Serie A 2020-2021, affrontando sul terreno del “Manuzzi” di Cesena il Sassuolo di mister De Zerbi.

Per l’occasione il tecnico italo-tedesco deve rinunciare agli infortunati Mattiello e Mastinu, oltre ad Acampora e Marchizza, non ancora al meglio dopo i rispettivi infortuni subiti nel finale della scorsa stagione. Sono rimasti in Liguria anche gli squalificati Terzi e Maggiore; subito in gruppo tutti gli altri nuovi acquisti ed il giovane attaccante della formazione Primavera, Afi.

Ecco la lista dei convocati aquilotti:

PORTIERI: 1.ZOET, 12.KRAPIKAS, 77.RAFAEL, 97.DESJARDINS

DIFENSORI: 3.RAMOS, 7.SALA, 20.BASTONI, 21.FERRER, 22.CHABOT, 28.ERLIC, 39.DELL’ORCO, 69.VIGNALI

CENTROCAMPISTI: 6.MORA, 8.RICCI M., 10.AGOUME’, 16.BARTOLOMEI, 24.ESTEVEZ, 26.POBEGA, 27.DEIOLA

ATTACCANTI: 9.GALABINOV, 11.GYASI, 17.FARIAS, 35.AFI, 80.AGUDELO, 91.PICCOLI